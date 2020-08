Scuse barbine dai furbetti del Bonus. La toppa è peggio del buco. Dalla beneficenza al fiscalista distratto (Di mercoledì 12 agosto 2020) Chi più ne ha, più ne metta. è proprio il caso di dirlo. Dagli inconsapevoli, perché “è tutta colpa del commercialista” (a volte, compagna e commercialista) a chi, invece, voleva intenzionalmente punire una legge sbagliata e fare beneficenza. In tema di Scuse e pseudo giustificazioni sul Bonus Inps percepito, in queste ore se ne leggono di cotte e di crude. Ci sono pure i “consiglieri del gettone” che, in nome dello stipendio irrisorio legato alla presenza effettiva, prendono le distanze dai ‘furbastri’ più ricchi del Parlamento. Sono gli amministratori locali che hanno rivelato di aver chiesto, e spesso ricevuto, il Bonus Inps da 600 euro di marzo e aprile, per partite Iva e lavoratori autonomi. Finora hanno fatto ‘outing’ ... Leggi su lanotiziagiornale

SenatoreF : #bonus600 inventarsi scuse è il.modo più facile per tradirsi e fare figure barbine #trovateunascusamigliore. -

Ultime Notizie dalla rete : Scuse barbine LE SCUSE NON BASTANO, EASY-JET SCRIVA: «VOLA CON NOI IN CALABRIA, È BELLISSIMA» Calabria Live