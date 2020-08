Sconcerti: l’Atalanta è un modo di interpretare la vita, il Psg non ha la sua forza esistenziale (Di mercoledì 12 agosto 2020) Stasera l’Atalanta affronterà il Psg in Champions. “L’Atalanta non è migliore del Paris Saint Germain, è solo diversa”. Lo scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera. Il Psg è fortissimo, ma la squadra di Gasperini, che ormai insegna calcio all’Europa intera, ha qualcosa che i francesi non hanno. “Il Psg non ha la forza esistenziale dell’Atalanta di Bergamo, non l’ha mai avuta. Prima che gli sceicchi si accorgessero del Psg, la squadra aveva vinto uno scudetto in quasi cento anni”. L’Atalanta rappresenta un intero popolo, continua Sconcerti. “E’ una sola cosa con la città. Nella vita e, mi sia concesso, anche nella morte. Fa parte delle persone ma è molto di più, è ... Leggi su ilnapolista

