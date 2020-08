Schira: Napoli, trattativa avanzata con il City per Koulibaly (Di mercoledì 12 agosto 2020) La trattativa tra Napoli e Manchester City per Kalidou Koulibaly è in una fase avanzata, scrive Nicolò Schira su Twitter. Fali Ramadani, procuratore del senegalese, sta lavorando per cercare un accordo. Per Kalidou è pronto un contratto fino al 2025 a 10 milioni l’anno. De Laurentiis chiede di venderlo ad almeno 80 milioni. #ManchesterCity are in advanced talks with Fali Ramadani to sign Kalidou #Koulibaly. For the centre-back is ready a contract until 2025 (€10M/year). #ManCity are working to reach an agreement with #Napoli: De Laurentiis to sell KK asks €80M at least. #transfers #MCFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 12, ... Leggi su ilnapolista

Il Torino su Hysaj, il Napoli vorrebbe tenerlo. A ferragosto ci sarà un summit per il rinnovo

Il nuovo Torino targato Giampaolo sta rivoluzionando la propria squadra partendo dalla fascia. Il primo nome del tecnico granata è quello di Elseid Hysaj del Napoli. La volontà sarebbe quella di voler ...

