Scandalo in Florida: bambino di 8 anni perquisito e ammanettato dalla Polizia | VIDEO (Di mercoledì 12 agosto 2020) Un episodio che sta creando Scandalo quello che arriva dalla Florida e che risale a 2 anni fa. Le immagini riprodotte nel VIDEO arrivano da Key West. Un bambino di soli 8 anni viene fatto voltare, perquisito e poi ammanettato dalla Polizia. Il VIDEO è stato ripreso dalla bodycam di un agente nel dicembre 2018, ma viene diffuso ora dal legale della madre, che ora ha deciso di sporgere denuncia. Il bambino, inserito in un programma di sostegno scolastico, avrebbe colpito un’insegnante con un pugno. La madre, Bianca Digennaro, che in quel momento era ricoverata in ospedale per un tumore, ora mette sotto accusa le autorità ... Leggi su tpi

