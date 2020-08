Scandalo bonus, la Lega sospende i deputati Dara e Murelli (Di mercoledì 12 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Dopo aver ascoltato e verificato le rispettive posizioni, si conferma il provvedimento della sospensione per i deputati Elena Murelli e Andrea Dara”. Lo rende noto il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari. Entrambi i deputati hanno percepito il bonus Inps di 600 euro previsto per i titolari di partita Iva. “Pur non avendo violato alcuna legge – dice Molinari – è inopportuno che parlamentari abbiano aderito a tale misura e per questa ragione abbiamo deciso e condiviso con i diretti interessati il provvedimento della sospensione. E' comunque incredibile che i vertici dell'Inps non abbiamo versato ai lavoratori che aspettano da marzo quanto dovuto e che abbiano invece versato a chi non era in difficoltà. ... Leggi su iltempo

ROMA (ITALPRESS) – “Dopo aver ascoltato e verificato le rispettive posizioni, si conferma il provvedimento della sospensione per i deputati Elena Murelli e Andrea Dara”. Lo rende noto il capogruppo de ...

Bonus Inps, il consigliere M5s Francesco Nappi: "La collettività mi toglie tempo, ecco perché l'ho chiesto"

Anche il Movimento 5 Stelle colpito dallo scandalo del bonus Inps richiesto dai parlamentari. Nonostante i grillini abbiano puntato il dito contro gli altri partiti e nonostante il timore che la notiz ...

