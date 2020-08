Sarah Balivo racconta come ha organizzato il suo matrimonio da favola (Foto) (Di mercoledì 12 agosto 2020) Caterina Balivo ci ha fatto vivere quasi in diretta il matrimonio di sua sorella Sarah Balivo e adesso la sposa racconta come ha organizzato le sue nozze con Piero Cicconi (Foto). Un matrimonio da favola e tutto è riuscito in modo perfetto perché Sarah ci ha creduto fino in fondo, non ha mai smesso di organizzare tutto nonostante il lockdown. La maggior parte degli spisi quest’anno ha rimandato le nozze, Sarah Balivo e Piero Cicconi invece non hanno modificato la loro data, il 18 luglio, né il luogo in cui avevano scelto di scambiarsi le promesse e festeggiare. Hanno un luogo del cuore ed è Favignana, è lì che hanno ... Leggi su ultimenotizieflash

Sarah Balivo si è sposata il 18 luglio a Favignana. E qui ci racconta di una cerimonia organizzata a distanza, tra restrizioni da rispettare e le idee chiare: «Un matrimonio dev'essere intimo, senza f ...

Caterina Balivo, su Instagram arriva una frecciatina. E lei dà una risposta perfetta

Caterina Balivo sta vivendo un’estate speciale. Archiviato l’impegno della stagione di Vieni da Me, l’ultima per il programma, la conduttrice campana si sta godendo le vacanze con i figli. Tra pizze a ...

