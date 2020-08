Sant’Antonio Abate zona rossa, il sindaco chiude la città: stop a cimitero, parchi, chiese e palestre (Di mercoledì 12 agosto 2020) Chiusura di cimitero e parchi pubblici, stop alle attività nei centri estivi e presso i luoghi di culto, divieto di accesso agli uffici comunali. Sono alcuni dei provvedimenti contenuti in un’ordinanza firmata dal sindaco di Sant’Antonio Abate, Ilaria Abagnale, volta a garantire misure di contenimento contro la diffusione del contagio da Coronavirus. Il provvedimento del primo cittadino fa seguito a quello firmato dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e giunto dopo la segnalazione dui venti casi (il numero dei tamponi positivi viene fornito dal sindaco) legati in particolare alle attività di ristorazione della città. Stando a quanto stabilito dal sindaco Abagnale, fino al 25 agosto resteranno chiusi il ... Leggi su ildenaro

