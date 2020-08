Santa Paolina, screening sui familiari del caso positivo: il sindaco comunica l’esito (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSanta Paolina (Av) – “Cari concittadini, con grande sollievo, ho da poco appreso dall’Asl che i tamponi cui sono stati sottoposti lunedì i familiari della persona risultata positiva, e le persone che con questa sono entrate in contatto, hanno dato tutti esito negativo. Ragione, questa, per tranquillizzare la comunità, ma anche per ribadire l’invito a rispettare le norme sul distanziamento sociale, di indossare la mascherina e di lavarsi frequentemente le mani. L’Amministrazione comunale permane in costante contatto con l’Asl di Avellino ed invita tutti al rispetto della ordinanza che ieri è stata adottata dal Governatore circa il rientro dall’estero”. Così il sindaco di Santa ... Leggi su anteprima24

