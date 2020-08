Sanchez salta Inter-Shakhtar di Europa League: le condizioni (Di mercoledì 12 agosto 2020) DUISBURG, Germania, - Distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia destra: è questo l'esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto oggi Alexis Sanchez a Duisburg, dopo il problema ... Leggi su corrieredellosport

MarioGiunta : Inter, confermata distrazione muscolare per Sanchez! Salta la semifinale! ???? @SkySport - mehranzaidi : RT @MarioGiunta: Inter, confermata distrazione muscolare per Sanchez! Salta la semifinale! ???? @SkySport - CalcioPillole : #Inter, #Sanchez salta la semifinale con lo Shakhtar. Confermata la distrazione muscolare al bicipite femorale del… - Arpan1746 : RT @MarioGiunta: Inter, confermata distrazione muscolare per Sanchez! Salta la semifinale! ???? @SkySport - StarkFrenchie : RT @MarioGiunta: Inter, confermata distrazione muscolare per Sanchez! Salta la semifinale! ???? @SkySport -

La vittoria contro il Bayer Leverkusen ha lasciato in eredità ai nerazzurri ottimismo e sensazioni più che positive per il proseguo. L'unica nota negativa è stata quella relativa all'infortunio di Ale ...

Il cileno salterà la semifinale di Europa League con lo Shakhtar DUSSELDORF (GERMANIA) (ITALPRESS) - L'Inter si è goduta un giorno di riposo in Germania, prima di iniziare la preparazione della sfida ...

