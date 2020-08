San Giorgio del Sannio, nuovo innesto in difesa: firma Stefano Iannucci (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSi allarga ancora la rosa del San Giorgio del Sannio 1965: ha firmato Stefano Iannucci. Iannucci, difensore centrale, fisico da corazziere con i suoi 192 centimetri di altezza, sangiorgese doc e cresciuto nelle giovanili del San Giorgio, ha avuto, per un breve periodo, esperienze nel futsal con la Calvi Simaldone in Serie C1 e con il Maleventum. “Ho scelto San Giorgio perché il presidente è un amico vero e, da quello che mi è stato descritto, è un ambiente sano quello della squadra di mister Zeoli. Conosco i ragazzi e mi rimetto in gioco volentieri perché la passione per il calcio a 11 non è mai tramontata. Riporteremo il San Giorgio dove merita, con ... Leggi su anteprima24

chetempochefa : L'arcobaleno durante l'inaugurazione del nuovo #pontediGenova 'San Giorgio'. - Quirinale : #Genova, Il Presidente #Mattarella all’inaugurazione del nuovo Ponte “Genova San Giorgio” Il video:… - _Carabinieri_ : Col pensiero rivolto alle vittime, il volo di un A109 nexus del 15° Nucleo Elicotteri #Carabinieri sul ponte San Gi… - italiasovrana : RT @lorenzdonofrio: AGLI AMICI MARCHIGIANI ci siamo quasi, ma dateci un'ultima piccola mano ???? ELEZIONI REGIONE #MARCHE Venite a firmare… - marcodelucact60 : RT @martinacarletti: #RT @italiasovrana: RT @italiasovrana: ???? ELEZIONI REGIONE #MARCHE Venite a firmare per #Riconquistarelitalia ???? ??13… -

Ultime Notizie dalla rete : San Giorgio San Giorgio a Cremano, il sindaco denuncia truffa agli anziani: “Si spacciano per i nipoti e Vesuvio Live Seregno: i fratelli Confalonieri al lavoro nel giardino dedicato alle vittime del ponte Morandi

La loro Confer snc tra le 330 imprese impegnate a Genova per la realizzazione del ponte San Giorgio e della “Radura della Memoria” che sarà inaugurata il 14 agosto. I due artigiani hanno preparato e p ...

Musicartemia: il 13 agosto a Villa Viani e il 16 a Borgomaro due appuntamenti di musica sacra/Il programma

L’Associazione “Musicartemia”, in collaborazione con le parrocchie di Villa Viani e Borgomaro propone a cavallo del Ferragosto due interessanti appuntamenti di musica sacra. Si tratta di due concerti ...

La loro Confer snc tra le 330 imprese impegnate a Genova per la realizzazione del ponte San Giorgio e della “Radura della Memoria” che sarà inaugurata il 14 agosto. I due artigiani hanno preparato e p ...L’Associazione “Musicartemia”, in collaborazione con le parrocchie di Villa Viani e Borgomaro propone a cavallo del Ferragosto due interessanti appuntamenti di musica sacra. Si tratta di due concerti ...