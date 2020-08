Sammy Hassan sfogo furioso: “Non vi permettete di insultare la madre di mio figlio, ce**e” (FOTO) (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dopo tanti rumors e pettegolezzi, finalmente, Sammy Hassan ha deciso di rompere il silenzio sui social e di dare luogo ad un duro sfogo. Il giovane si è scusato per l’assenza e poi è passato al fulcro della questione. Nello specifico, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha attaccato tutti coloro i quali lo hanno insultato in questo periodo. Il giovane ha, dunque, chiarito anche la sua posizione sentimentale e non solo. Lo sfogo di Sammy Hassan Sammy Hassan ha fatto uno sfogo furioso su Instagram in cui ha spiegato, una volta per tutte, la sua posizione. In questi giorni, molti utenti del web hanno notato la sua assenza dai social ed hanno provveduto ad inondarlo di domande. Inoltre, diversi ... Leggi su kontrokultura

