Salvini: "Terrore oggi in Duomo a Milano, spero che questo delinquente paghi" (Di mercoledì 12 agosto 2020) "Il terrore oggi in Duomo a Milano, immagini sconcertanti. Immigrato africano (a quanto si apprende, di nazionalità egiziana, pregiudicato e con permesso di soggiorno) prende in ostaggio una guardia giurata brandendo un coltello". questo l'episodio raccontato dal leader della Lega, Matteo Salvini, tramite un post su Facebook. "Grazie alla Polizia di Stato per il suo straordinario intervento che ha evitato il peggio e salvato una vita. spero che questo delinquente paghi fino in fondo" ha aggiunto in conclusione Salvini.

