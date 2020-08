Salvini spera che il vaccino anti-Covid non sia obbligatorio (Di mercoledì 12 agosto 2020) Su una cosa Matteo Salvini e Giuseppe Conte sembrano convenire: il vaccino Covid non dovrebbe essere obbligatorio. Il Presidente del Consiglio aveva dato questa indicazione – che non è una decisione ufficiale – nei giorni scorsi. Oggi, in collegamento con Agorà (su Rai 3), il leader della Lega sembra essere a favore di quella posizione ‘free vax’, chiedendo che sia lasciata agli italiani la libertà di scelta. LEGGI ANCHE > La petizione di Italia Viva per l’obbligatorietà del vaccino: Conte non deve «strizzare l’occhio ai NoVax» «In questi mesi la scienza ci ha detto tutto e il contrario di tutto, ora mi sembra che gli italiani abbiamo dimostrato sacrificio e rispetto – ha detto Matteo ... Leggi su giornalettismo

