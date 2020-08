Salvini, l'uomo dei selfie senza mascherina: 'I migranti se ne fottono dele regole' (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ha parlato l'uomo dei selfie senza mascherina e dei comizianti fatti senza alcun rispetto del distanziamento sociale.Ha parlato l'uomo del convegno para-negazionista che non ha mai speso una parola ... Leggi su globalist

Mov5Stelle : Quando pensi che un leghista #Calderoli abbia toccato il fondo lui ti sorprende e comincia a scavare. Dopo Ignoranz… - pietroraffa : #Calderoli:'La doppia preferenza di genere danneggia il sesso femminile perchè il maschio è più infedele. L'uomo si… - giornalettismo : L'uomo che ha ricevuto in omaggio la #mascherina di #Salvini si è dichiarato soddisfatto: 'È tutta sudata' - Nico01042014 : Un uomo senza dignità come salvini non dovrebbe essere votato da nessuno. Senza cervello leghioti sveglia! - MUSA_REvolution : #Salvini sta distribuendo caramelle ad @agorarai per i 'bambini'.... il tour di pop - #propaganda continua... L'uo… -