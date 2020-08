Salvini: “La Lega non ricandiderà chi ha preso il bonus Inps” (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Ho dato indicazione che chiunque abbia preso o fatto richiesta del bonus venga sospeso e in caso di elezioni non ricandidato”. Lo ha detto Matteo Salvini ad Agorà Estate su Rai 3, commentando dopo giorni di silenzio il caso dei furbetti del bonus di 600 euro per le partite Iva istituito in piena emergenza Coronavirus, erogato dall’Inps e intascato da alcuni parlamentari e amministratori locali. Già Luca Zaia, intervenuto sul discusso caso, aveva fatto intendere che sarebbe stata applicata una “linea dura” nei confronti degli esponenti del Carroccio che hanno fatto richiesta e ottenuto quel bonus; il governatore del Veneto, infatti, aveva detto “se fosse per me non li ricandiderei”, e ora è arrivata la conferma di Matteo ... Leggi su tpi

