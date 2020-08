Salvini: «A casa mia chi sbaglia paga. I politici col bonus mai più candidati». Poi la stoccata all’Inps (Di mercoledì 12 agosto 2020) «Ho già dato indicazioni che i parlamentari della Lega coinvolti nella vicenda dei bonus Iva siano sospesi e non possano essere ricandidabili». Ad affermarlo, Matteo Salvini intervenendo ad Agorà, su Rai3. «Se qualcuno sbaglia in casa mia io sono inflessibile. Mi auguro che anche gli altri partiti politici siano egualmente fermi per dare un segnale di rispetto», ha poi aggiunto. Salvini chiede conto all’Inps «Mi faccio una domanda», aggiunge il leader della Lega. «L’Inps ha negato i 600 euro a tanti piccoli imprenditori e a tante partite Iva e non ha mai pagato la cassa integrazione a migliaia di lavoratori italiani. Come mai è riuscita a pagarla ai parlamentari senza accorgersi ... Leggi su secoloditalia

