Salgono i contagi covid in Puglia: 33 nuovi casi. Sedici individuati nel Barese (Di mercoledì 12 agosto 2020) Salgono i nuovi casi di coronavirus in Puglia: sono 33 i contagiati in un giorno, in gran parte riguardanti persone di ritorno dalle vacanze in Grecia, Malta e Spagna. Complessivamente sono stati ... Leggi su baritoday

Agenzia_Ansa : Salgono i contagi in Italia, +412 in un giorno. Sono 6 le vittime. Due regioni a zero casi: Valle d'Aosta e Molise,… - rtl1025 : ?? Salgono i contagi per #coronavirus in #Italia: sono 412 i nuovi casi registrati in un giorno, secondo i dati del… - Agenzia_Ansa : Salgono contagi in Italia, +412 in un giorno. 6 le vittime #Coronavirus #ANSA - messveneto : Coronavirus, i contagi salgono ancora: nelle ultime 24 ore 481 nuovi casi - ilTorineseNews : I contagi salgono a 42, due nuove vittime -

Ultime Notizie dalla rete : Salgono contagi Coronavirus: salgono i contagi, +412 in un giorno. 6 le vittime - Salute & Benessere Agenzia ANSA Coronavirus, continuano a salire i contagi giornalieri: 481 nelle ultime 24 ore. Più di 100 sono in Lombardia

Continuano a salire i nuovi casi di coronavirus in Italia. Dopo l’aumento di ieri, che aveva portato il conto giornaliero a 412 nuovi positivi, oggi sono 481 le persone risultate infette nelle ultime ...

Coronavirus, i contagi salgono ancora: nelle ultime 24 ore 481 nuovi casi

In Italia contagi salgono ancora: nelle ultime 24 ore ci sono 481 nuovi casi e 10 morti . Sono 102, su 7960 tamponi effettuati, i nuovi casi positivi al Covid in Lombardia, dove non si registra nessun ...

Continuano a salire i nuovi casi di coronavirus in Italia. Dopo l’aumento di ieri, che aveva portato il conto giornaliero a 412 nuovi positivi, oggi sono 481 le persone risultate infette nelle ultime ...In Italia contagi salgono ancora: nelle ultime 24 ore ci sono 481 nuovi casi e 10 morti . Sono 102, su 7960 tamponi effettuati, i nuovi casi positivi al Covid in Lombardia, dove non si registra nessun ...