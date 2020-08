Salerno, interruzione idrica per manutenzione: le vie interessate (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La Salerno Sistemi Spa comunica che, al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Michele De Angelis si rende necessario sospendere l’erogazione idrica Giovedì 13 Agosto dalle ore 14.30 alle ore 18.00, alle seguenti strade e traverse limitrofe: – Via Michele De Angelis – Via San Domenico Savio – Via Giovanni D’Avossa La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Salerno interruzione Salerno, interruzione idrica per manutenzione: le vie interessate anteprima24.it Cilento a secco condutture colabrodo e arrivano le autobotti

C’è chi ha raccolto l’acqua nelle «bagnarole» per fronteggiare la scarsezza della risorsa idrica. E tanti altri hanno fatto ricorso alle damigiane e alle classiche bottiglie per mettere da parte un po ...

Straniero ubriaco si mette sui binari e rallenta il transito dei treni, espulso dall’Italia

Gli afenti di polizia dislocati sul territorio provinciale per verificare l’osservanza della normativa vigente, hanno esperito una serie di controlli, a seguito dei quali sono pervenuti all’identifica ...

C’è chi ha raccolto l’acqua nelle «bagnarole» per fronteggiare la scarsezza della risorsa idrica. E tanti altri hanno fatto ricorso alle damigiane e alle classiche bottiglie per mettere da parte un po ...Gli afenti di polizia dislocati sul territorio provinciale per verificare l’osservanza della normativa vigente, hanno esperito una serie di controlli, a seguito dei quali sono pervenuti all’identifica ...