Sala da Grillo, una giornata insieme al mare (Di mercoledì 12 agosto 2020) AGI - Una giornata al mare insieme per il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il fondatore del movimento 5 Stelle Beppe Grillo. A quanto si apprende, il sindaco, che si trovava in vacanza sulla costa livornese, è andato a trovare Grillo nella sua casa di Marina di Bibbona. I due, hanno trascorso la giornata insieme alle rispettive compagne, prima sulla spiaggia e poi a pranzo. Si è trattato di un incontro "non politico, strettamente privato", assicurano fonti di palazzo Marino . Tra i due Beppe c'è dialogo e vicinanza di visione su tanti temi Il sindaco non ha mai nascosto una certa simpatia per Grillo, come tra "due persone che si piacciono". Quando il governo Conte 2 era neonato, Beppe ... Leggi su agi

