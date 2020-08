Ryanair aumenterà frequenze voli in Italia da settembre (Di mercoledì 12 agosto 2020) (Teleborsa) – La compagna low-cost irlandese Ryanair ha annunciato che aumenterà il numero di frequenze sulle rotte nazionali Italiane per i mesi di settembre e ottobre, ampliando il proprio operativo per l’estate 2020, a causa della “forte domanda”. L’aumento di frequenze interessa le seguenti le rotte Catania–Roma (17 voli settimanali), Roma–Palermo (15 voli settimanali) Catania-Milano Malpensa (17 voli settimanali a settembre e 18 da ottobre), Palermo–Pisa (14 voli), Milano Malpensa–Palermo (15 a settimana) Alghero–Bologna (5 voli). (Foto: ph. Kamal Haroui) Leggi su quifinanza

