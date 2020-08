Russia: primo lotto vaccino anti-Covid entro 2 settimane (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il primo lotto del vaccino russo contro il coronavirus è atteso entro due settimane, ha annunciato il ministro della Salute Mikhail Murashko, aggiungendo che "nonci sarà nessuna campagna vaccinale forzata, neanche per il personale medico". Tutti i partecipanti alla terza fase del trial clinico avranno un'assicurazione e dei benefit, ha dichiarato il Gamaleya Institute, che gestisce la sperimentazione. Murashko ha anche annunciato che si farà inoculare il vaccino contro il Covid-19 "non appena sarà disponibile, ad agosto".Per Murashko la priorità è la copertura delle vaccinazioni per la popolazione russa, "ma c'è un potenziale per l'export e certamente le offriremo" ai Paesi stranieri. Tra gli Stati dove ... Leggi su ilfogliettone

