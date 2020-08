Running, annullata la maratona di Parigi 2020: era prevista il 15 novembre (Di mercoledì 12 agosto 2020) Niente da fare per la maratona di Parigi 2020, già rinviata due volte, prima al 18 ottobre e poi al 15 novembre. Lo ha annunciato oggi l’ASO (Amaury Sport Organization), la società organizzatrice dell’evento che non si terrà quest’anno a causa della pandemia. Il Covid-19 ha costretto la cancellazione di gran parte degli appuntamenti in calendario. Prima dei due rinvii, la data iniziale era il 5 aprile: ora la maratona di Parigi è costretta a pensare già al 2021. Leggi su sportface

Stramilano annullata e rimandata al 2021: "Non ci sono le condizioni necessarie"

Stramilano 2020 annullata e rinviata al 2021 Ad annunciare l’annullamento definitivo dell’evento di running preferito dai milanesi sono stati gli organizzatori stessi. Essi sostengono che ad oggi non ...

