Rottura con Diletta Leotta, Scardina rivela la verità (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dopo la Rottura con Diletta Leotta il lottatore Daniele Scardina era stato “accusato” di tradimento, gesto che sarebbe stato alla base della separazione. Toretto dice la sua in merito. È stato uno dei più grandi gossip dell’inizio di questa estate. La Rottura, improvvisa e inaspettata, tra Diletta Leotta e Daniele Scardina. “Toretto“, questo il nome da battaglia del lottatore, dopo appena un anno di fidanzamento con la presentatrice siciliana avrebbe (stando a più rumors gossippari) tradito la compagna. Un gesto di cui Diletta si dice sia venuta a conoscenza e che sarebbe stato alla base della separazione tra i due. Una voce che Toretto ha voluto zittire tramite alcune ... Leggi su bloglive

SimoPillon : Si è fatta la 194 per non lasciare le donne alle mammane, e ora le si lascia sole in bagno con la #Ru486 che può pr… - TossicoOssimoro : RT @FedericoDezzani: L'Inghilterra sta adottando con l'Unione Europea la stessa tattica adottata con la Russia nel 1939: protrarre i negozi… - bastardo42 : @QueenofSorrow75 Sta cosa che continuo ad andar3 avanti con un occhio solo Sta diventando una rottura.. Specie con il cell - vincenzodesa : @FCBMilan1899 @bobgra84 @Silvia_Mio86 Sono d'accordo. Checché se ne dica sul suo trascorso, con lui si era iniziato… - mattiamaestri46 : @MorroLuca1 Che rottura di palle con Messi,stanno montando una trattativa che non esiste -

Ultime Notizie dalla rete : Rottura con Turris, rottura con Palma: per la mediana pista Reggina Il Mattino Mercedes GLE 350 de: gigante ibrido diesel (plug-in) da 100 km elettrici | Video

Mercedes GLE 350 de è un'auto particolare, apparentemente piena di contrasti ma foriera di moltissime riflessioni se andiamo ad analizzarla separandoci per un secondo dai luoghi comuni legati alla mob ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: "Lui le sta provando tutte per tornare con l'ex moglie ma...", l'indiscrezione

Arrivano nuovi interessanti retroscena sulla showgirl argentina Belen e l'ex marito Stefano. Stefano De Martino e Belen Rodriguez continuano a stare al centro del gossip per la loro discussa rottura.

Mercedes GLE 350 de è un'auto particolare, apparentemente piena di contrasti ma foriera di moltissime riflessioni se andiamo ad analizzarla separandoci per un secondo dai luoghi comuni legati alla mob ...Arrivano nuovi interessanti retroscena sulla showgirl argentina Belen e l'ex marito Stefano. Stefano De Martino e Belen Rodriguez continuano a stare al centro del gossip per la loro discussa rottura.