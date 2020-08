Ronaldo in Messico, il Tlaxcala lo annuncia… per scherzo: “puoi dire alla Juve di rispondere al telefono?” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Aria di rivoluzione in casa Juventus, l’arrivo di Andrea Pirlo in panchina ha dato il via ad un nuovo corso, di cui non faranno parte parecchi senatori presenti in rosa nell’ultima stagione. Valerio Pennicino/Getty ImagesChi ci sarà è Cristiano Ronaldo, nonostante un club di messicano di terza divisione lo abbia annunciato per scherzo sui social. Il Tlaxcala ha infatti scherzato sul futuro di CR7, postando sui propri social la foto del campione portoghese con la propria maglia e accompagnandola con una ironica didascalia: “hai visto come stai bene con la maglia dei Coyotes, comandante Cristiano Ronaldo? Intanto se puoi dire alla Juventus di rispondere al telefono…“. Ecco il ... Leggi su sportfair

OdeonZ__ : In Messico annunciano... Cristiano Ronaldo! 'Juve, rispondi al telefono?' - sportli26181512 : In Messico annunciano... Cristiano Ronaldo! 'Juve, rispondi al telefono?': In Messico annunciano... Cristiano Ronal… - ILOVEPACALCIO : Dal #Messico: club di terza serie annuncia l'acquisto di #CristianoRonaldo, ma è tutto uno scherzo (FOTO) - infoitsport : Calciomercato Juventus, sogno Ronaldo: il messaggio dal Messico - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Messico, un club di Serie C invita Cristiano Ronaldo a cambiare club: 'Dì alla Juve di rispondere al telefono' https://t… -