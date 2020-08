Ronaldo, il messaggio d’amore a Georgina: “Felice di condividere questi momenti con te (FOTO) (Di mercoledì 12 agosto 2020) momenti di relax per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese dopo la cocente eliminazione della Juventus contro il Lione, negli ottavi di finale della Champions League 2019/2020, si gode le vacanze in compagnia della sua compagna, Georgina Rodriguez, e della sua famiglia. Cr7 sui social posta una FOTO con una dedica romantica proprio nei confronti di Georgina: “Felice di condividere questi bei momenti con te”. Happy to share these beautiful moments with you! 👩‍❤️‍👨😘 pic.twitter.com/8P2GJcFihf — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 12, 2020 Leggi su sportface

