Roma, scontro sulla Tangenziale: ferite due persone (Di mercoledì 12 agosto 2020) Nella serata di ieri, intorno alle 20:30, è avvenuto un incidente sulla Tangenziale, Foro Italico, all’altezza del civico 605. A scontrarsi- per cause in corso di accertamento – due veicoli. Un’auto in seguito all’impatto si è anche ribaltata. Fortunatamente nessuno degli occupanti è rimasto ferito gravemente. Sul posto per tutti i rilievi del caso le pattuglie della Polizia Locale del II Gruppo Parioli. 1 di 3 ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Roma, scontro sulla Tangenziale: ferite due persone - mistermeo : RT @AnsaRomaLazio: Guerra rifiuti, scontro Raggi-Zingaretti. Regione,Roma sia autonoma. Sindaca,sfratto per 50 comuni #ANSA - mistermeo : RT @rep_roma: Il piano rifiuti riaccende lo scontro tra Regione e Campidoglio. Zingaretti a Raggi: 'Basta furbizie, Roma sia autonoma' [agg… - mistermeo : RT @LaNotiziaTweet: A #Roma si torna alle discariche. Scontro sul piano rifiuti del Lazio. #Zingaretti impone l'autosufficienza alla città.… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Roma, in due sul monopattino: scontro con mezzo Ama a fermata Colosseo -