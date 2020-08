Roma non è la fogna d'Italia. Sergio Marchi si sfoga contro Grillo e Raggi (Di mercoledì 12 agosto 2020) Sergio Marchi ci va giù pesante. E prende di petto Beppe Grillo e Virginia Raggi. Sul sito 7Colli scrive che con "Romani gente di fogna si è davvero toccato il fondo". Secondo Marchi le parole del fondatore del movimento certificano il fallimento di una rivoluzione mai decollata. "Roma merita molto di più. E purtroppo un progetto chiaro per il rilancio della Capitale manca ormai da troppi anni - scrive Sergio Marchi sul sito 7Colli - La città è stata presentata in tutti il mondo come la culla del malaffare. Con l'inchiesta di Mafia Capitale. Le serie televisive. Romanzo criminale e quant'altro. ... Leggi su iltempo

