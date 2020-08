Roma, l’obiettivo di Friedkin è blindare Pellegrini. Su Zaniolo… (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’obiettivo primario di Dan Friedkin, una volta diventato proprietario della Roma, sarà quello di blindare Lorenzo Pellegrini Probabilmente con Pallotta ancora presidente Lorenzo Pellegrini sarebbe stato sacrificato sull’altare del bilancio per sistemare i conti disastrati della Roma. Ora, con un nuovo proprietario, è come se venisse “riacquistato” dalla stessa Roma che lo farà diventare la colonna portante del progetto futuro. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, ad inizio stagione la Rome e l’ex Sassuolo si metteranno ad un tavolino e discuteranno del rinnovo. Oggi, bonus compresi, Pellegrini arriva a guadagnare circa 2,5 milioni a stagione, probabile che la Roma gli ... Leggi su calcionews24

