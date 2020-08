Roma. Incendio via della Monachina: ancora fiamme dopo il rogo di ieri, vigili del fuoco e protezione civile al lavoro da 5 ore (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’Incendio che ieri ha bloccato via Aurelia continua a fare danni. I focolai non ancora completamente spenti si sono riattivati con il vento nella parte di via della Monachina e le fiamme hanno coinvolto anche zone impervie, difficilmente raggiungibili via terra dai vigili del fuoco e dai volontari della protezione civile. Le fiamme sono divampate nuovamente questo pomeriggio intorno alle 14 a poca distanza dal campo rom. In poco tempo, alimentate dal vento, si sono estese in una vasta area, rendendo difficoltoso lo spegnimento. Sul posto sono intervenute diversi moduli della protezione civile e 3 squadre dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta

