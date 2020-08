Roma, il consigliere M5s Stefano contro la ricandidatura di Virginia Raggi: “Sono contrario nel metodo e nel merito” (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Sono contrario al Raggi-bis. Nel metodo e nel merito”. Enrico Stefano, esponente di spicco del M5s Romano ed ex vicepresidente dell’assemblea capitolina, esce allo scoperto. E mette in risalto l’altra faccia della ricandidatura di Virginia Raggi in Campidoglio. Ovvero, la “non totale” coesione dei pentastellati capitolini attorno alla decisione della sindaca di Roma. Mentre nelle chat da due giorni si rincorrono messaggi poco entusiasti sulla presa di posizione della prima cittadina, questa mattina Stefano ha pubblicato su Facebook un lungo post in cui analizza tutti i motivi che lo spingono a dichiararsi “contrario”. Candidandosi di diritto – a ... Leggi su ilfattoquotidiano

repubblica : Roma, 'L'omosessualità è una malattia, causata anche dai vaccini: lo dicono i biologi'. Le frasi shock del consigli… - fanpage : Dichiarazioni omofobe gravissime - MPenikas : FQ: Roma, il consigliere M5s Stefano contro la ricandidatura di Virginia Raggi: “Sono contrario nel metodo e nel m… - clikservernet : Roma, il consigliere M5s Stefano contro la ricandidatura di Virginia Raggi: “Sono contrario nel metodo e nel merito” - Noovyis : (Roma, il consigliere M5s Stefano contro la ricandidatura di Virginia Raggi: “Sono contrario nel metodo e nel merit… -