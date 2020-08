Roma. Firmato protocollo sulle relazioni sindacali (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità solidale di Roma Capitale ha sottoscritto un protocollo d’intesa con le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil sui temi legati alle politiche sociali. Il protocollo vuole affermare un modello avanzato di partecipazione e confronto, nell’interesse delle persone e della città, sulle materie afferenti alle Politiche Sociali e al Welfare di Roma Capitale, con l’obiettivo di un confronto che possa contribuire con ancora più forza all’efficientamento dei servizi e alla definizione di nuove iniziative con al centro le persone più fragili, anche in relazione alle difficoltà causate dall’emergenza Covid-19. Leggi su laprimapagina

elespaterlini1 : RT @galatacla: 'SOCIETÀ E PROGRESSO' #14agosto 1976 Viene firmato a Roma il primo contratto nazionale di lavoro per i braccianti agricoli.… - LuRock64 : @danieletrecca Questa intervista mi ricordano le famose dichiarazioni di Benatia quando stava già negli Emirati, di… - joseph_kappa : RT @russotweet: Dopo 6003 giorni di occupazione abusiva e di bollette non pagate, di #Casapound non è rimasta più nemmeno la casa. Ci sono… - russotweet : RT @russotweet: Dopo 6003 giorni di occupazione abusiva e di bollette non pagate, di #Casapound non è rimasta più nemmeno la casa. Ci sono… - AdornatoAntonio : RT @ilRomanistaweb: ?? FOTO - Roma, preso il giovane Mbunya Alemanji dal Cambridge United. Il ragazzo, 16 anni, sui social ha pubblicato su… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Firmato Javier Vicario ha firmato per la Roma (FOTO) Siamo la Roma Coronavirus, allarme sul set del nuovo film di De Sica e Boldi: infettato un addetto alla ristorazione

Come ai primi di maggio (il giorno 9 erano stati 47), quando il lockdown era appena terminato. I livelli e i numeri dei contagi sono infatti gli stessi di tre mesi fa. Ieri le nuove positività al coro ...

Calciomercato Roma, arriva il “no” per un portiere

Antonio Mirante è l’unico portiere sicuro di vestire ancora la casacca giallorossa nella prossima stagione. Per il resto la situazione in casa Roma continua a rimanere in bilico. In particolare tiene ...

Come ai primi di maggio (il giorno 9 erano stati 47), quando il lockdown era appena terminato. I livelli e i numeri dei contagi sono infatti gli stessi di tre mesi fa. Ieri le nuove positività al coro ...Antonio Mirante è l’unico portiere sicuro di vestire ancora la casacca giallorossa nella prossima stagione. Per il resto la situazione in casa Roma continua a rimanere in bilico. In particolare tiene ...