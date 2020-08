Roma. Finge di dover assistere il suocero, invece usa i permessi Legge 104 per fare il doppio lavoro: scoperto ministeriale furbetto (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ha usufruito dei permessi della Legge 104 pur non avendone alcun bisogno. E’ stato scoperto un ‘furbetto ministeriale’ che da maggio 2019 a febbraio 2020 ha dichiarato il falso. Come riporta il Messaggero, l’uomo avrebbe detto di dover assistere in maniera continuativa il suocero, portatore di handicap. Niente di più falso. In realtà, il furbetto, utilizzava quei giorni per dedicarsi esclusivamente al negozio di famiglia, alla sua seconda attività. Nessuna assistenza. Ma un vero e proprio piano architettato per ‘truffare’. Ora il 59enne, un impiegato del Ministero della Difesa e assegnato all’Ufficio di Stato Maggiore della Marina, rischia di perdere il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

L'uomo d'affari giapponese Katsuo Inoue ha scelto l'Italia per le vacanze estive di quest'anno, si è goduto il comfort della classe business e si è immerso tra le attrazioni di Firenze e Roma. Il tutt ...

Romeno finge di vendere immagini sacre. Poi tenta lo stupro a Termini

Ennesimo tentativo di stupro alla stazione Termini. La vittima una giovane ragazza di 23 anni della provincia di Roma che, ignara di quanto le stesse per accadere, aspettava tranquilla il suo bus al c ...

Ennesimo tentativo di stupro alla stazione Termini. La vittima una giovane ragazza di 23 anni della provincia di Roma che, ignara di quanto le stesse per accadere, aspettava tranquilla il suo bus al c ...