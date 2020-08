Roma, Consiglio di Stato blocca l’operazione per la gestione dei servizi nelle scuole. Un grosso ostacolo per l’avvio dell’anno scolastico (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tre (presunte) forzature e tre sospensive. Con tanto di faro acceso dall’Anticorruzione. E adesso il gran pasticcio dei servizi di global service a Roma mette a rischio l’apertura delle scuole comunali nei tempi prestabiliti. Il Consiglio di Stato ha sospeso per la terza volta l’operazione Newco Spa del Campidoglio, che avrebbe dovuto – di fatto – assegnare al Consorzio Nazionale servizi (Cns) la gestione delle pulizie, del bidellaggio e del trasporto scolastico per 573 plessi fra nidi e materne. Il secondo grado della giustizia amministrativa si esprimerà nel merito solo il 17 settembre, quando (teoricamente) le scuole dovrebbero essere già riaperte. Nel limbo, oltre al ritorno in classe, ci ... Leggi su ilfattoquotidiano

