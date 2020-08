Roma: Calenda, non mi candido, sulla Raggi: “Mai vista una politica più incapace” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Carlo Calenda leader di Azione, respinge l’ipotesi di una sua candidatura come sindaco di Roma, demolisce Virginia Raggi e propone Carlo Fuortes Le parole di Carlo Calenda, in merito ad una sua possibile candidatura come sindaco di Roma, in un’intervista su Repubblica, il leader di Azione ha affermato: “Non ci penso proprio. Semplicemente non lo … L'articolo Roma: Calenda, non mi candido, sulla Raggi: “Mai vista una politica più incapace” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Simona64122406 : @CarloCalenda Se è vero quello che dice Di Maio c'è qualcosa che non funziona all'interno della comunicazione 5s, g… - BinaryOptionEU : #Calenda: 'Non mi candido a sindaco di Roma' - PoliticaIta : ??L’ex ministro e leader di Azione, Carlo Calenda, ha proposto Carlo Fuortes come candidato sindaco del centrosinist… - Lucabressan96 : @NestSilvia È chiaro che Roma non la voglia governare nessuno, il rischio di bruciarsi è troppo alto. Non a caso an… - GHERARDIMAURO1 : RT @Adnkronos: #Calenda: 'Non mi candido a sindaco di Roma' -