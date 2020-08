Roma. Approvata delibera salvaguardia equilibri bilancio: manovra da 423 milioni (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Campidoglio ha approvato la delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020-2022 che, oltre a verificare come previsto dalla normativa il pareggio economico-finanziario, con la variazione al bilancio di previsione presenta una manovra da circa 423 milioni di euro nel triennio e registra la copertura delle minori entrate derivanti dall’emergenza Coronavirus sulla parte corrente, nella quasi totalità con i fondi statali e i risparmi dell’amministrazione. Si tratta, sottolinea lo stesso Campidoglio, di “un nuovo apporto di risorse per infrastrutture, mobilità e verde pubblico”. La delibera è stata confezionata in anticipo sui tempi di proroga per l’emergenza, grazie al lavoro complesso di ... Leggi su laprimapagina

