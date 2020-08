Roberto Bolle e Daniel Lee fotografati su uno yacht nelle acque di Amalfi (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dopo Venezia Roberto Bolle e Daniel Lee sono stati fotografati di nuovo insieme, questa volta nelle acque della costiera Amalfitana. Roberto Bolle e Daniel Lee sono stati fotografati insieme durante una romantica crociera nelle acque della costa Amalfitana, dopo le immagini, risalenti a circa un mese e mezzo fa, che li vedevano particolarmente affiatati a Venezia. Le effusioni tra Roberto ed il direttore creativo di Bottega Veneta sono un'esclusiva del settimanale Chi. Roberto Bolle e Daniel Lee erano stati fotografati tempo fa a Venezia mentre giravano a bordo di un ... Leggi su movieplayer

Castello di Nervi, la presentazione de "Il fenomeno mediatico Roberto Bolle"

Roberto Bolle, svelato il nome del fidanzato misterioso: è famosissimo

Roberto Bolle e Daniel Lee, abbracci e tenerezze sullo yacht

