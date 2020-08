Rivalità messa da parte, in Champions League il Genoa tifa Italia: “forza Atalanta!” [FOTO] (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dopo le eliminazioni di Juventus e Napoli, è rimasta solo l’Atalanta a tenere alta la bandiera tricolore in Europa. Questa sera, in vista della sfida contro il PSG in Champions League, tutta Italia farà il tifo per i bergamaschi, anche qualche altra squadra di Serie A. Il Genoa, attraverso Twitter, ha espresso il suo ‘in bocca al lupo’ verso i ragazzi di Gian Piero Gasperini, per altro ex allenatore rossoblu. Nel messaggio si legge: “questa sera noi tifiamo Italia“. L'articolo Rivalità messa da parte, in Champions League il Genoa tifa Italia: “forza Atalanta!” FOTO SPORTFAIR. Leggi su sportfair

