Risultati NBA – Lillard ne fa 61 e Portland sogna i playoff, 7 su 7 per Phoenix nella bolla: bene anche Milwaukee (Di mercoledì 12 agosto 2020) I Phoenix Suns non si fermano più, confermandosi la franchigia più in forma nella bolla di Orlando. La formazione guidata da coach Williams vince la settima partita su sette disputate dopo la ripresa post-Covid superando Philadelphia 117-130. Il protagonista del match non poteva che essere Devin Booker, capace di mettere a referto 35 punti in 41 minuti di gioco, chiusi con 11/24 al tiro e conditi con nove rimbalzi e sette assist. Foto Getty / Kevin C. CoxSono quattro invece i successi di fila per Boston, che non danno scampo a Memphis e la stendono con il punteggio di 107-122. Grizzlies sempre più in caduta libera, sono sei infatti i ko incassati nelle ultime sette gare, un bottino nero costato l’ottavo posto a Ovest a favore di Portland. Servirà adesso una vittoria contro ... Leggi su sportfair

Dunkest : Sintesi della notte #NBA - #Lillard ne fa 61! - agnese52s : RT @agnese52s: - agnese52s : - Fprime86 : RT @SkySportNBA: NBA, i risultati della notte: Lillard ne fa 61, Memphis ko, Suns e Spurs ci credono ancora - agnese52s : Lillard da leggenda, Phoenix fa 7-0, Memphis va ko -