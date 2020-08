Rinnovo Ibrahimovic: il Milan ha presentato la sua proposta, si attende la risposta dello svedese (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Milan resta in attesa di una risposta di Zlatan Ibrahimovic dopo che gli ha presentato la proposta di Rinnovo Il Rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan sembrava ormai una cosa fatta ma la firma dello svedese non è ancora arrivata. In via Aldo Rossi sono in attesa e sperano che il sì di Ibra arrivi il prima possibile perchè fino a quando non ci saranno certezze sulla sua permanenza il resto del mercato Milanista non si può sbloccare. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club rossonero ha presentato la sua offerta da tempo e aspetta la risposta dello svedese ma ... Leggi su calcionews24

