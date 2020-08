Riavrò mia figlia? la trama del film tv thriller stasera su Rai 2 giovedì 13 agosto (Di mercoledì 12 agosto 2020) Riavrò mia figlia? il film tv stasera giovedì 13 agosto su Rai 2 in prima serata. La trama Riavrò mia figlia? è il film scelto da Rai 2 per questa sera giovedì 13 agosto in prima serata, un film tv prodotto da Reel One Entertainment dalla durata di 120 minuti, andato in onda negli USA su Lifetime. Proprio in quanto film tv non ci sono dati sugli incassi e il film non è disponibile su alcuna piattaforma di streaming se non su Rai Play in parallelo a Rai 2. Diretto da Michael Feifer Saving My Baby questo il titolo originale di Riavrò mia figlia? fa appello alla paura primordiale di ciascun genitori: perdere il proprio figlio. Ancora ... Leggi su dituttounpop

