Reggia di Caserta, cavallo utilizzato per il trasporto dei turisti stramazza a terra e muore: “Ha avuto un malore a causa del caldo e della fatica” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Reggia di Caserta: cavallo morto a causa del caldo e della fatica Un cavallo, utilizzato per il trasporto delle carrozze, è morto nella mattinata di mercoledì 12 agosto alla Reggia di Caserta. A denunciare il fatto è stato Francesco Emilio Borrelli, giornalista e consigliere regionale dei Verdi-Europa Verde, sul suo profilo Facebook. “Reggia di Caserta, un cavallo utilizzato per il trasporto delle carrozze stramazza al suolo per la fatica e per il caldo come segnalato dai presenti” scrive Borrelli pubblicando le immagini dell’animale ormai privo di ... Leggi su tpi

