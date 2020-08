Reggia di Caserta, cavallo stramazza per il caldo. Appello al Governo: Abrogare il servizio a trazione animale (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Un cavallo è morto alle 12,30 dopo aver accusato un malore dovuto alle alte temperature che si sono registrate nelle ultime 48 ore. È accaduto alla Reggia di Caserta. Dopo questa grave tragedia ci auguriamo che il sindaco Carlo Marino lavori con urgenza su un Regolamento per la tutela degli animali che vieti l’uso degli animali con temperature superiori ai 30 gradi”. Così in una nota Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista (Ape). ”Quanto accaduto oggi – prosegue – è una ferita che deturpa l’immagine del Bel Paese. Alla triste scena, che ha toccato il cuore di tutti coloro che amano gli animali, hanno assistito anche dei bambini. Una vera indecenza. Questi esseri innocenti trasportano i turisti con il muso a dieci centimetri dall’asfalto, che ... Leggi su ildenaro

