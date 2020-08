Reggia di Caserta, cavallo sfruttato muore per il caldo: bufera sui social (Di mercoledì 12 agosto 2020) Un cavallo è morto a causa del troppo caldo misto alla fatica mentre trainava alcune persone in carrozza per un giro turistico nella Reggia di Caserta: i social indignati si stanno scatenando Quest’oggi, intorno alle 12, alla Reggia di Caserta un cavallo è stramazzato al suolo perdendo la vita. L’animale era intento a trainare alcune … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

serenel14278447 : Reggia di Caserta, muore un cavallo, Europa Verde: 'Ucciso da caldo e fatica, denunciamo' - CatelliRossella : INDEGNO DI UN PAESE CIVILE . .Reggia di Caserta, muore un cavallo, Europa Verde: 'Ucciso da caldo e fatica, denunci… - Notiziedi_it : Reggia di Caserta, muore un cavallo, Europa Verde: “Ucciso da caldo e fatica, denunciamo” - danielamartani : RT @danielamartani: Cavallo stramazza al suolo nella @reggiadicaserta e muore per la fatica ed il caldo. Ancora stiamo con le carrozze? Bru… - Maria15112786 : Assurdo. Vergogna Reggia di Caserta, muore un cavallo, Europa Verde: 'Ucciso da caldo e fatica, denunciamo'… -

Ultime Notizie dalla rete : Reggia Caserta Sì agli eventi alla Reggia di Caserta ma ecco le nuove tariffe Il Mattino Reggia di Caserta, muore un cavallo, Europa Verde: "Ucciso da caldo e fatica, denunciamo"

Un cavallo utilizzato per il trasporto delle carrozze è morto alla Reggia di Caserta. L'immagine dell'animale ha fatto il giro del web e ha subito scatenato polemiche. "Stramazzato al suolo per la fat ...

Cavallo muore per il caldo nella Reggia di Caserta: stava trainando un calesse per turisti

Un cavallo è morto quest'oggi all'interno della Reggia di Caserta, mentre trainava un calesse per turisti. Non è chiaro se al momento vi fossero a bordo anche alcuni turisti stessi: a causare il deces ...

Un cavallo utilizzato per il trasporto delle carrozze è morto alla Reggia di Caserta. L'immagine dell'animale ha fatto il giro del web e ha subito scatenato polemiche. "Stramazzato al suolo per la fat ...Un cavallo è morto quest'oggi all'interno della Reggia di Caserta, mentre trainava un calesse per turisti. Non è chiaro se al momento vi fossero a bordo anche alcuni turisti stessi: a causare il deces ...