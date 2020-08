Reggia di Caserta, cavallo muore per il caldo: è bufera sull'uso delle botticelle (Di mercoledì 12 agosto 2020) Gabriele Laganà Il cavallo era impiegato nel traino delle carrozze con i turisti all’interno della Reggia di Caserta. L’animale sarebbe morto per il caldo e la fatica Un cavallo utilizzato per il trasporto delle carrozze è morto nel primo pomeriggio all’interno della Reggia di Caserta mentre trainava una "botticella" per turisti. Al momento non è chiaro se a bordo del calesse vi fossero persone impegnate in uno dei tour che conduce alla scoperta della residenza reale più grande del mondo. Il forte caldo è probabilmente la causa del decesso dell’animale. Sul posto sono giunte anche le forze dell'ordine ... Leggi su ilgiornale

