Reggia Caserta, un cavallo che trasportava i turisti muore per il caldo ancora legato alla carrozza (Di mercoledì 12 agosto 2020) Uno dei cavalli che trasporta i turisti alla Reggia di Caserta è stramazzato al suolo per il gran caldo ed è poi morto, sotto gli occhi di tutti, anche dei bambini presenti. A denunciarlo è Rinaldo ... Leggi su globalist

Alla Reggia di Caserta un cavallo che trasportava turisti è morto di caldo verso l'ora di pranzo. L'animale si è accasciato al suolo e ha perso la vita. La foto che fa il giro del web. Nell'ora più ca ...