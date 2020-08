Referendum, la Consulta boccia i ricorsi, via libera all’Election Day (Di mercoledì 12 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – La Corte costituzionale ha dato il via libera all’election day del 20 e 21 settembre per le Regionali, Comunali e il Referendum sul taglio dei parlamentari. La Consulta ha infatti dichiarato inammissibili quattro ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato – sollevati dal Comitato promotore del Referendum, dalla Regione Basilicata, dal senatore Gregorio De Falco e dall’Associazione +Europa – riguardanti, sotto vari profili, il taglio dei parlamentari nonchè il relativo Referendum costituzionale e le elezioni regionali, per i quali sono state fissate le date del 20 e 21 settembre (election day).(ITALPRESS). Referendum, la Consulta boccia i ... Leggi su ilcorrieredellacitta

