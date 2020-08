Redmi K30 Ultra, ufficiale il top di gamma Android economico (Di mercoledì 12 agosto 2020) Redmi K30 Ultra è il nuovo top di gamma del sub-brand Xiaomi appena annunciato. Si tratta di uno smartphone che ha molto in comune con il Poco Phone F2 a partire dalla diagonale del display di 6,67 pollici, AMOLED, con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz.Sarà in vendita dal 14 agosto in Cina, Xiaomi afferma che il K30 Ultra è uno dei primi telefoni a supportare il doppio standby 5G.Con un prezzo di partenza di 1.999 yuan per la versione 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, si tratta di un altro top economico dell’azienda cinese.Redmi K30 Ultra, top economicoDotato di una grande batteria da 4.500 mAh, Redmi K30 Ultra supera facilmente un’intera giornata di utilizzo. Con la ... Leggi su pantareinews

