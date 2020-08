Reazione a Catena, puntata 12 Agosto 2020: ecco chi ha vinto e la parola vincente (Di mercoledì 12 agosto 2020) Reazione a Catena, puntata 12 Agosto 2020: anche oggi da Marco Liorni quale sarà la squadra campione e il montepremi? Il format preserale di Rai1 si basa sui giochi di intuizione e di parole, e anche nel 12/8/2020, con Marco Liorni su Rai1, ha intrattenuto moltissimi fan. Reazione a Catena, il format sugli incastri lessicali e legami di parole, con due squadre in gara. Cosa è accaduto oggi 12 Agosto 2020? Abbiamo visto con attenzione una nuova puntata di Reazione a Catena: ma cosa è successo? Il programma su Rai1 tutte le sere dalle 18,45 con Marco Liorni fa disputare il game a due squadre in gara. Dunque, nella ... Leggi su italiasera

italiaserait : Reazione a Catena, puntata 12 Agosto 2020: ecco chi ha vinto e la parola vincente - AlbertoPlusPlus : Fantastici questi ragazzi a Reazione a Catena! Prontezza e fantasia eccezionali. - pierlu90 : #reazioneacatena chi/è/stronzo? Autore di reazione a catena No, Stronzo e autore di reazione a catena sono sinonim… - Daisy_94e : reazione a catena INUTILI C.... papà: COGNATI poi sono io a tirare sempre in ballo la parte negativa della famiglia eh ?? - gigipaulsen : guardo reazione a catena e mi manca marco de i tre di denari -