Reato omesso versamento ritenute: il numero dei lavoratori non conta (Di mercoledì 12 agosto 2020) omesso versamento contributi previdenziali e assistenzialiLa prova a campione non prova il pagamento delle retribuzioniNon rileva il numero dei lavoratori per l'omesso versamento dei contributiomesso versamento contributi previdenziali e assistenzialiTorna su La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23185/2020 (sotto allegata) chiarisce che il Reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali si configura a prescindere dal numero di lavoratori interessati. Non rileva pertanto che sia stato fatto un controllo a campione su 10 dipendenti dei 200 della società amministrata dall'imputato. Precisazione a cui sono giunti gli Ermellini dopo ... Leggi su studiocataldi

zazoomblog : Reato omesso versamento ritenute: il numero dei lavoratori non conta - #Reato #omesso #versamento #ritenute: - StudioCataldi : Reato omesso versamento ritenute: il numero dei lavoratori non conta: Omesso versamento… - JorgeTrimy : @igolmar @AZentilini @Mainaxcs @tal_Marco ovvio, non si tratta di reato (abuso d'ufficio ecc.) ma d'invasione di co… - robertagibilisc : RT @Diritto24: Per il reato di omesso pagamento delle ritenute non conta il numero di lavoratori coinvolti - davepotsie : RT @Diritto24: Per il reato di omesso pagamento delle ritenute non conta il numero di lavoratori coinvolti -

Ultime Notizie dalla rete : Reato omesso L'ammissione alla procedura di concordato non impedisce la configurazione del reato di omesso versamento delle ritenute certificate Diritto Bancario Reato depenalizzato ma sempre grave

“Omessa custodia e mal governo di animali“, è un reato depenalizzato, che rientra tra le contravvenzioni relative all’incolumità delle persone nei luoghi pubblici. E’ sanzionato amministrativamente co ...

La diligente custodia delle armi

L'art. 20 della legge n. 110/1975 dispone che la custodia delle armi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. E ciò, non solo per ostacolare i possibili furti ...

“Omessa custodia e mal governo di animali“, è un reato depenalizzato, che rientra tra le contravvenzioni relative all’incolumità delle persone nei luoghi pubblici. E’ sanzionato amministrativamente co ...L'art. 20 della legge n. 110/1975 dispone che la custodia delle armi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. E ciò, non solo per ostacolare i possibili furti ...