Ravello, Il Festival della Resistenza. All’alba, la madre di tutti i concerti (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ich bin ein Ravellener. Così ha esclamato Frederik Vreeland, un ragazzo arzillo di 93 anni, ex ambasciatore, uno degli ultimi testimoni della Guerra Fredda, il consigliere più ascoltato dell’allora presidente John Kennedy, fu lui a suggerire l’iconica frase Ich bin ein Berliner. Ore 5 del mattino, silenzio surreale, il maestro Jordi Bernacer solleva la bacchetta, buca l’oscurità, la magia si rinnova. Come ogni anno, all’alba il Concerto Principe del Festival di Ravello si ripete. Sul palcoscenico più bello del mondo, quello del Belvedere dell’antica Villa Rufolo, sospeso fra il cielo stellato e il mare, l’Orchestra Sinfonica del Massimo di Salerno esegue sonorità spagnole datate inizio secolo dai nomi evocativi: El amor Brujo e La Danza del Molinero. E quando le note ... Leggi su ilfattoquotidiano

